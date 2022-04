“Vergognatevi”, “Non siete napoletani”. Il Napoli lascia Palazzo Caracciolo: pesante contestazione dei tifosi | VIDEO CN24

Ultime news. Oggi alle ore 15:00 si gioca Napoli Sassuolo, 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La squadra sembra avere il morale basso, soprattutto dopo la sconfitta rimediata ad Empoli, ma i tifosi dopo aver esposto uno striscione all'esterno dello stadio Maradona hanno voluto avvicinare la squadra in ritiro a Palazzo Caracciolo.

Ultras Napoli a Palazzo Caracciolo

13.09 - Il Napoli ha appena lasciato Palazzo Caracciolo a bordo del bus, direzione stadio Maradona: pesante contestazione dei tifosi, fra i cori uditi "Vergognatevi', "Voi non siete napoletani", "Solo gli ultras vicono sempre", "Napoli siamo noi"



13.04 - Il bus del Napoli non entrerà dal sotto passaggio nei pressi della Curva B, ma dall'entrata secondaria di via Claudio.



12.24 - Aria tesa all'esterno di Palazzo Caracciolo, i tifosi si sono già schierati con lo striscione da aprire al momento dell'uscita della squadra.



12.20 - È appena arrivato il bus che porterà la squadra allo stadio.

Ulteriori dettagli in via di aggiornamento da qui al momento della partenza verso lo stadio Maradona: non sono da escludere piccole contestazioni nei confronti della squadra, dopo il rendimento delle ultime tre partite, all'esterno di Palazzo Caracciolo. La Polizia sta mediando con il gruppo di tifosi all'esterno della struttura, dotati di striscione - quasi certamente da mostrare.

Striscione Napoli Sassuolo

Striscione ultras Napoli

Gli ultras del Napoli hanno deciso di suonare la carica allo stadio Maradona con uno striscione dal messaggio forte e chiaro. Recita così lo striscione degli ultras Napoli all'esterno del settore Curva B, appeso ieri sera in vista della partita di oggi: "Chi si arrende vale meno di niente... solo gli ultras hanno mentalità vincente". Affianco, un altro striscione porta la firma di "Fedayn Secco Vive Sud", uno dei gruppi ultras della Curva B dello stadio Diego Armando Maradona.