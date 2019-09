Napoli-Sampdoria, le ultimissime di formazione da Sky: Elmas dal 1', chance per Younes! Dubbio Llorente

Probabili formazioni Napoli-Sampdoria. Arrivano da Sky Sport le ultime sulla formazione del Napoli e dell'avversaria per la prima gara al San Paolo della Serie A 2019/20. Tanti dubbi di formazione nel Napoli, con Hirving Lozano che reduce dalla nazionale ha soltanto un allenamento nelle gambe.

"Può essere speso dal 1' Llorente, ma siamo orientati verso una formazione più conservativa", ha raccontato a Sky Sport 24 nell'ultim'ora l'inviato al San Paolo, Massimo Ugolini. Queste le ultime dall'edizione online di Sky Sport:

Tante le valutazioni da parte di Carlo Ancelotti, alle prese con un possibile turnover in chiave Champions e con le novità in arrivo dall'infermeria. Come chiarito dallo stesso allenatore in conferenza stampa, contro la Samp ci sarà qualche rotazione: Insigne è recuperato ed è stato convocato, mentre Milik non sarà a disposizione. Per questo in attacco insieme a Mertens potrebbe esserci una chance per Younes. 4-4-2 per gli azzurri, con Meret in porta e la coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly. Di Lorenzo sulla fascia destra, solito ballottaggio dalla parte opposta: Ghoulam è favorito su Mario Rui. A centrocampo Callejon e Zielinski sugli esterni, insieme a Fabian Ruiz in mezzo la novità potrebbe essere Elmas.