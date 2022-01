Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni: confermato Ghoulam a sinistra, Elmas al posto di Zielinski

Alle 16.30 al Maradona il Napoli sfida la Sampdoria. Gli azzurri vogliono tornare a vincere in casa dopo alcuni ko clamorosi con Empoli e Spezia. La Samp vuole rifarsi dopo lo scivolone con il Cagliari. In casa Napoli, Spalletti perde anche Zielinski causa Covid, al suo posto Elmas. Tuanzebe, che ha fatto il suo primo allenamento coi nuovi compagni, andrà in panchina. A disposizione anche Fabian Ruiz per la panchina, per il resto, ballottaggio Mertens-Petagna per il ruolo di punta, con il belga favorito. In casa Samp, D’Aversa non potrà contare su Candreva, squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Askildsen, con Gabbiadini-Caputo confermati davanti. Queste le probabili formazioni, riportate dal sito di Alfredo Pedullà:

Ultime calcio Napoli

Napoli Sampdoria le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Mertens. Allenatore: Domenichini. SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru (Augello); Thorsby, Ekdal, Rincon, Askildsen; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa.