Napoli-Sampdoria, dubbio Mertens-Llorente. Ma Ancelotti potrebbe anche schierarli a sorpresa dall'inizio

Notizie Calcio Napoli - È tempo di valutazioni, il Napoli domani rientra a Castel Volturno per preparare una settimana molto impegnativa che vedrà gli azzurri affrontare prima la Sampdoria e poi il Liverpool nella prima di Champions League.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, Carlo Ancelotti sta valutando che forma dare al suo attacco contro la squadra di Di Francesco. La scelta è tra Mertens o Llorente, con il primo in vantaggio sul secondo. Anche se non è da escludere neanche il tandem con Llorente che sta sfruttando la pausa per ritrovare la forma migliore e mettersi a disposizione di Ancelotti. L’allenatore ha voluto un centravanti con le sue caratteristiche per garantirsi una variante alla manovra offensiva. È forte di testa e apre gli spazi. Gli manca ovviamente il ritmo partita - si è svincolato dal Tottenham e ha fatto la preparazione da solo quindi un impiego part time potrebbe rappresentare la soluzione ideale