Napoli Salernitana, ultimissime formazioni Sky: tornano Insigne e Osimhen! Guai per Colantuono

Napoli Salernitana, ultimissime sulle formazioni degli azzurri e dei granata riportate dai colleghi di Sky Sport. Ecco quali dovrebbero essere le scelte di Spalletti e Colantuono:

Napoli Salernitana formazioni, le ultimissime da SKY

Un derby rimasto in bilico fino all’ultimo a causa dell’elevato numero di positivi nella Salernitana, che si presenta al match da ultima in classifica con 10 punti. Il Napoli invece di punti ne ha 46 e dopo le vittorie su Sampdoria e Bologna va a caccia del terzo successo consecutivo in campionato. Il fischio d’inizio di Napoli-Salernitana è previsto alle 15.

Luciano Spalletti non ha ancora sciolto tutti i dubbi in merito all’undici da mandare in campo, un modo anche per tenere alta la tensione all’interno del gruppo. Tra i tanti ballottaggi c’è anche quello tra Di Lorenzo e Malcuit, con quest’ultimo favorito; a centrocampo Demme e Fabian Ruiz vanno verso una maglia da titolari, anche se l’impiego di Lobotka dal primo minuto non è del tutto da escludere. In attacco torna Lorenzo Insigne dopo l’infortunio, così come Osimhen che torna titolare dopo aver ritrovato il campo contro il Bologna; con loro anche Politano e Zielinski, favoriti su Elmas, Lozano e Mertens.

Probabile formazione NAPOLI (4-2-3-1) La probabile formazione: Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Napoli Salernitana formazioni, le ultimissime da SKY

Tanti i dubbi in ogni reparto per Spalletti, che in attacco ritrova Insigne e Osimhen dal primo minuto; Colantuono in emergenza, in avanti spazio a Bonazzoli-Vergani. Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana

La Salernitana arriva al derby in piena emergenza anche a causa dei tanti casi Covid emersi all’interno del gruppo squadra nell’ultimo periodo. Il primo dubbio di formazione per Colantuono riguarda il portiere, con Belec non al meglio: se non dovesse farcela, spazio al terzo portiere Guerrieri. In difesa Jaroszynski non sta benissimo e non dovrebbe partire dall’inizio, così come Simy: tandem offensivo che sarà dunque composto da Bonazzoli e Vergani. In panchina tanti i Primavera.