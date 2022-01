Napoli-Salernitana, la moviola della RAI: "Rigori degli azzurri inesistenti, errato espellere Veseli"

Calcio Napoli - Massimiliano Saccani, ex arbitro e moviolista della RAI, ha commentato così durante "La Domenica Sportiva" gli episodi chiave di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La prestazione di Pairetto e di Banti è stata negativa. La prima decisione è sul gol convalidato a Juan Jesus: l'arbitro annulla ma il VAR corregge giustamente perché è tutto regolare. Il primo rigore concesso al Napoli c'è un appoggio di Veseli ma è un tocco veramente veniale e per me non è calcio di rigore. Sul secondo rigore le braccia sono in posizione non congrua ma tocca prima il fianco e quindi per me non è rigore e non c'è neanche a prescindere da questo il secondo giallo".