Napoli Salernitana, biglietti in vendita: prezzi e info

Ultime notizie Napoli. Sono in vendita dalle ore 11:00 di questa mattina i biglietti per la partita di Serie A Napoli Salernitana, in programma per domenica 23 gennaio 2022 alle ore 15:00 del pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

In virtù delle normative previste per il contenimento della pandemia di coronavirus, i posti disponibili per la partita sono massimo 5000. Solo cinquemila tifosi, dunque, potranno acquistare i biglietti di Napoli Salernitana, distribuiti equamente tra i diversi settori dello stadio: tribune, curve e distinti.

Biglietti Napoli Salernitana

Ecco dunque tutti i dettagli per l'acquisto dei biglietti Napoli Salernitana Serie A, a cominciare dai prezzi. Attenzione: per questa gara non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

Tribuna Posillipo : 100 euro

: 100 euro Distinti : 45 euro

: 45 euro Curva A e B (anello superiore): 25 euro

Stadio Napoli

Modalità di acquisto biglietti stadio Napoli

Per accedere allo stadio, anche in possesso di regolare biglietto per la partita, è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato (detto anche Super Green Pass), la certificazione verde anti-Covid, ed è inoltre necessario munirsi di mascherina protettiva FFP2 e di un regolare documento di riconoscimento. Inoltre, non sarà consentito il cambio di utilizzatore per i biglietti nominali. Consulta il sito ufficiale del Napoli per tutte le informazioni aggiuntive relative alla vendita dei biglietti e al regolamento dello stadio Maradona.