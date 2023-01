Si festeggia anche a New York! Tifosi in strada per la vittoria del Napoli | VIDEO

Ultime notizie. La partita Napoli-Roma è stata trasmessa praticamente in tutto il mondo e tutti hanno ammirato la vittoria degli azzurri che ha consegnato al Napoli il primato a +13 sulla seconda in classifica.

Tifosi a New York

Anche a New York, negli Stati Uniti d'America, tantissimi tifosi del Napoli si sono riuniti al Ribalta Restaurant ed hanno guardato tutti insieme la partita: c'erano i tifosi del Napoli Club New York City e del Tri-State Napoli Club e abbiamo avuto il piacere di ospitarli in diretta su CalcioNapoli24 Tv e su YouTube.

Dopo la partita, i tifosi si sono riversati in strada per festeggiare la vittoria del Napoli e anche New York si è tinta d'azzurro con i caroselli dei tifosi napoletani, ormai diffuso in tutto il mondo. Guarda il video in allegato.