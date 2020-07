Napoli-Roma, le probabili formazioni: quattro cambi per Gattuso, doppia staffetta in attacco

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Roma, pronte quattro novità di formazione per Gennaro Gattuso rispetto alla trasferta di Bergamo. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Si parte tra i pali dove giocherà Alex Meret, poi spazio al ritorno di Kostas Manolas in difesa. In attacco questa volta toccherà a José Callejon e Arkadiusz Milik dal primo minuto.

Probabili formazioni Napoli-Roma

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Roma (4-3-2-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko