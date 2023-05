Napoli verso la permanenza a Udine 1-2 giorni: festa scudetto con la Fiorentina al Maradona | SKY

Ultime notizie SSC Napoli - Quando festeggerà coi tifosi lo scudetto la squadra azzurra? L'ultima idea del Napoli, in caso di vittoria del titolo di campioni d'Italia nel prossimo turno di Serie A, potrebbe essere festeggiarlo al Maradona contro la Fiorentina. Dinanzi ai propri tifosi, per ricreare il clima di Napoli-Salernitana a Fuorigrotta.

Il Napoli infatti, stando a quanto svelato dalla redazione di Sky Sport, potrebbe restare uno o due giorni a Udine dopo la partita di giovedì sera contro l'Udinese alla Dacia Arena. Che dovrebbe restare alle ore 20:45, non più anticipata alle 18/18:30. E per questo motivo, secondo Sky Sport la SSC Napoli sta riflettendo sull'opzione della permanenza ad Udine, rientrando soltanto per Napoli-Fiorentina.