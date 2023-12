Napoli, report da Castel Volturno: le condizioni di Olivera, Mario Rui e Zanoli

Ultimissime notizie sul calcio Napoli riguardo le condizioni di Olivera, Mario Rui e Zanoli, che sono i tre giocatori in questo momento infortunati e che creano un problema sulla corsie difensive:

La squadra si è allenata sul campo 1 sotto la pioggia incessante ed un clima molto rigido, iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro tecnico. Successivamente coloro che hanno giocato domenica dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Terapie per Olivera. Mario Rui e Zanoli hanno fatto allenamento personalizzato in campo.