Napoli, ragazzo accoltellato in piena movida oltre il coprifuoco sul lungomare: la Polizia ha già individuato l'aggressore

Napoli, è stato aggredito e accoltellato ieri sera un ragazzo vicino al lungomare di Napoli in piena movida oltre l'orario di coprifuoco. Infatti, il tutto è accaduto intorno alle ore 22:30, quando a via Arcoleo erano ancora in tantissimi ad aver violato il coprifuoco imposto dal Governo italiano. Il ragazzo originario di Miano è stato ferito con una coltellata e trasporto all’ospedale Vecchio Pellegrini, non è in gravi condizioni. La squadra mobile di Napoli è sulle tracce dell’aggressore, la sua cattura dovrebbe essere questione di ore dato che già è stato individuato con generalità e grazie all'aiuto di telecamere della zona.