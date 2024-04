Ultime notizie SSC Napoli - La stagione della squadra partenopea è stata sicuramente deludente, con tanti errori e tanti responsabili. Dalla società agli allenatori, dai giocatori allo staff. Ma nelle ultime settimane, s'è notato un certo atteggiamento di resa da parte della squadra. Ed è per questo che stamattina in giro per Napoli abbiamo chiesto ai tifosi: quale calciatore del Napoli ti ha deluso di più quest'anno?

Ecco il parere dei tifosi in città: