Napoli piange Giuseppe Menale, il ragazzo della Curva B è morto dopo l'incidente

Ha lottato con tutte le sue forze ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il cuore di Giuseppe Menale ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate dal 26enne coinvolto in un tragico incidente avvenuto in via Cesare Rosaroll giovedì sera. Giuseppe, residente in vico Lepre a Pontenuovo, dopo l’impatto ha riportato un trauma cranico. Disperati i tentativi da parte dei medici di salvargli la vita, per il giovane ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cardarelli non c’è stato nulla da fare. Nei giorni scorsi c’erano state fiaccolate all’esterno dell’ospedale e veglie di preghiera nella speranza che Giuseppe potesse riaprire gli occhi, ma purtroppo le ferite riportare erano troppo gravi.

L’incidente

Giuseppe è scivolato rovinosamente a terra con la propria moto a causa di una scia di percolato fuoriuscita da un compattatore di una ditta di raccolta rifiuti con sede a Peschiera Borromeo, nel milanese, che collabora con Asìa intenta a svuotare i cassonetti dei rifiuti urbani. Giuseppe ha subito un forte trauma cranico e al momento le sue condizioni risultano stazionarie.

Giuseppe, a quanto risulta, al momento dell’incidente non indossava il casco e dopo aver perso il controllo della moto ha battuto con violenza la testa, riportando il trauma cranico. Il 26enne ha perso molto sangue, che ha impregnato alcuni sacchetti della spazzatura che si trovavano a terra in quel momento.

Giuseppe Menale, 26 anni, era un grande tifoso del Napoli. La sua vita si divideva tra la famiglia e lo stadio dove non manca a una partita. Forte come un leone stava combattendo l’ennesima battaglia. Al suo fianco la famiglia e gli amici della Curva B che non lo hanno lasciato un momento. Giuseppe, da tutto conosciuto come Peppe, ha girato l’intero Stivale e l’Europa per il suo Napoli.

A quanto apprende InterNapoli, il mezzo addetto alla raccolta della spazzatura in quel momento era fermo su un punto di via Cesare Rossarol leggermente in salita, cosa che avrebbe comportato la fuoriuscita del percolato e il successivo incidente.

Poco dopo è arrivata la moto con in sella Giuseppe non è riuscito ad evitare il liquido sparso sull’asfalto. A prestare i primi soccorsi proprio gli addetti della società di raccolta prima dell’arrivo dell’ambulanza e il veloce trasferimento all’ospedale Cardarelli. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, gli uomini della sezione infortunistica della Polizia municipale di Napoli diretta dal capitano Antonio Muriano.