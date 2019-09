Napoli, nuova maglia Champions: addio strisce bianche! Più blu sulla divisa e numeri color argento [FOTOGALLERY]

Ultimissime Calcio Napoli - Il Napoli cambia pelle in vista della Champions. Come ogni anno, ormai da qualche stagione, il club adotta una divisa leggermente diversa tra coppa internazionale e campionato. Niente stravolgimenti, sia chiaro. Ma qualche accorgimento stilistico sì. Quest'anno, per la versione azzurra, le bande bianche già note daranno sostituite da un blu più carico sia sulle spalle che sui fianchi dei calciatori, come riferito dal Mattino. La maglia dovrebbe esordire contro il Liverpool al San Paolo, ma non ci sono ancora articoli in vendita sullo store ufficiale. Anche i font per nomi e numeri sulla schiena subiranno una modifica e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero essere di color argento. Anche per le divise bianca e verde, la Kappa rivisiterà qualcosina rispetto alla versione da campionato.

Napoli, nuova maglia Champions

In allegato la fotogallery