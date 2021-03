Napoli - E' morta Sonia, donna di 54 anni, sposata e madre di 3 figli, ricoverata nei giorni scorsi in gravissime condizioni all’ospedale del mare di Ponticelli dopo il vaccino AstraZeneca. La donna è morta in queste ore dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per trombosi massima. Secondo i parenti non aveva nessun tipo di patologie pregresse.