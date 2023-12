Napoli-Monza, Il Mattino: Mazzarri pensa al 4-2-3-1, sono sette gli assenti

Ultime notizie SSC Napoli - Non c'è clima di festa, a Castel Volturno, ieri alla ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso per Natale. È tutto malinconico, anche nel rivedere gli errori commessi con la Roma, osservando gli sforzi di una squadra che era tutto fuoco e fiamme, ma che adesso si scopre indifesa, in piena crisi di nervi. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Con il Monza ne mancheranno almeno 7: Natan (lo stop è lungo: almeno 50 giorni), Olivera, Lobotka (se tutto va bene rientra per la gara con Salernitana ma molto più probabile a Riad per la Supercoppa), Lindstrom (può al massimo andare in panchina), gli squalificati Osimhen e Politano. Elmas ha raggiunto Lipsia ed è la prima cessione di questa sessione invernale: Zanoli e Demme, pur partenti, dovrebbero essere tra i convocati. Insomma, piove sul bagnato".

E sulla formazione, il quotidiano oggi in edicola svela:

"Ora mettersi nei panni di Walterone non deve essere per nulla semplice. Normale che ipotizzi il passaggio al 4-2-3-1 visto la mancanza di uomini a centrocampo, con Cajuste e Anguissa piazzati davanti la difesa e Zielinski a fare da sottopunta a Simeone attaccante centrale con Kvara e Raspadori (dirottato a destra) a completare la formazione. Ci sono ancora tre giorni per fare le valutazioni, ma per restare blindati al 4-3-3 bisognerebbe, di fatto, fidarsi di Demme come regista. Cosa che è successa solo in Coppa Italia. Vedremo".