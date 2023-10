Napoli-Milan, arriva il report da Castel Volturno: novità su Anguissa

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45).

Questo il report della SSC Napoli:

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto e seduta tattica. Chiusura di sessione con ancora partitina a campo ridotto.

Tutti a disposizione, quindi, oltre a Victor Osimhen. Rientrato pienamente in gruppo Frank Zambo Anguissa.