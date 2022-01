UFFICIALE - Napoli, anche Luciano Spalletti positivo al Coronavirus! Il mister è asintomatico ed in isolamento

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito il tweet pubblicato dalla SSC Napoli:

"Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo".

Focolaio Covid nel Napoli?

In tal senso aumenta l'allarme in casa azzurra, dal momento che giorno dopo giorno sta crescendo il numero di calciatori indisponibili a causa del Coronavirus. Al momento i contagiati sono Kevin Malcuit, Elijf Elmas, Hirving Lozano, Victor Osimhen, Mario Rui e, per l'appunto, l'ex allenatore di Roma ed Inter, senza contare la positività di Boffelli, del membro dello staff tacnico e del magazziniere.