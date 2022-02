Sky - Tempi recupero Lozano: terapia conservativa, scongiurata l'ipotesi dell'operazione alla spalla

Ultimissime notizie di Sky sull'infortunio di Lozano del Napoli e i tempi di recupero del calciatore messicano che si è infortunato alla spalla in Nazionale. Ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano il giocatore.

Napoli: Infortunio Lozano, le ultime da Sky

Arrivano direttamente da Sky Sport le ultime sulle condizioni di Hirving Lozano infortunato nel Napoli dopo l'impegno con la Nazionale. Il giocatore si è fatto male alla spalla e si temeva il peggio fino a qualche giorno fa con un lunghissimo stop e l'operazione. Ora però ci sono novità per quanto riguarda i tempi di recupero di Lozano dopo l'infortunio e il Napoli attende il messicano ora. Lussazione alla spalla accusata in nazionale per l'esterno d'attacco del Napoli che ora starà fuori diverso tempo prima di tornare in campo. Infatti, il Napoli dovrà aspettare il recupero di Lozano dall'infortunio e non ci saranno tempi brevi. Oggi l’esterno si è sottoposto a nuovi controlli e ci sono sensazioni positive.

Come svelato dall'inviato a Castel Volturno di Sky Sport Francesco Modugno, c'è l'intenzione di proseguire al momento con la terapia conservativa per Hirving Lozano per velocizzare i tempi di recupero. Perché, ad oggi, è scongiurata l’ipotesi intervento chirurgico, nei prossimi giorni ci saranno altri controlli e consulti per decidere. In caso di intervento rischierebbe di stare fuori 2-3 mesi, ma facendo in questo modo i tempi di recupero di Lozano non andrebbero oltre un mesetto di stop prima del ritorno in campo.