Napoli, lo store su Amazon è disponibile anche negli USA

Napoli Amazon – Lo scorso luglio, il Napoli è diventato il primo club di calcio al mondo a lanciare un proprio store sulla piattaforma di e-commerce Amazon. I prodotti del club partenopeo erano disponibili in Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna.

I fan sono stati così in grado di acquistare le divise ufficiali e i prodotti della squadra su Amazon durante la stagione calcistica. La collaborazione continua in Europa e si espande negli Stati Uniti d’America per la prossima stagione calcistica.

Con il nuovo anno, tutti i prodotti saranno dunque disponibili anche per gli USA, con il club partenopeo che punta così a far conoscere il brand anche oltreoceano. De Laurentiis aveva commentato così la novità: «Il Napoli si colloca ormai stabilmente tra le prime 20 squadre del ranking UEFA, e può contare su oltre 40 milioni di tifosi e 120 milioni di simpatizzanti nel mondo. Per noi è molto importante metterli nella condizione di poter acquistare agevolmente i nostri prodotti e Amazon è straordinaria nella sua efficiente distribuzione e gestione degli ordini».