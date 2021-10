Napoli calcio - La SSC Napoli ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro il Legia Varsavia. Come è noto sarà assente lo squalificato Mario Rui mentre si rivedono Kostas Manolas e Stanislav Lobotka entrambi alle prese con qualche acciacco fisico. Non c'è invece il polacco Piotr Zielinski.

Napoli-Legia, i convocati di Spalletti

Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.