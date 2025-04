Napoli Legends, l'idea di Bianchini e ADL: in cantiere un progetto per il centenario del club

Notizie Napoli calcio - Il 1° agosto 2026 sarà una data speciale per la SSC Napoli, quella del centenario del club. Il patron De Laurentiis è già all'opera per fare le cose in grande: dal nuovo centro sportivo ad un evento che abbracci i tanti protagonisti che hanno indossato la gloriosa maglia azzurra.

Ecco quanto scritto in merito da Il Mattino:

"Napoli Legends è un'associazione di ex calciatori del Napoli - 115 per ora - uniti non soltanto da una chat. Li lega la passione per la squadra nella quale hanno giocato (può aderire chi ha un minimo numero di presenze) e per la città che li ha accolti da amici. L'associazione è nata durante il lockdown di cinque anni fa. E ha avuto la capacità di unire anche calciatori che non si conoscevano. Tra i più attivi a promuovere contenuti social Inler.

Napoli Legends non aveva rapporti ufficiali con l'attuale club. Li sta costruendo il responsabile dell'area marketing ed eventi, Bianchini, in vista del centenario della società nel 2026. Le Leggende non potranno mancare alle manifestazioni che De Laurentiis intende organizzare per celebrare questa ricorrenza, rendendo omaggio a chi ha vinto a Napoli o ha onorato questa maglia storica".