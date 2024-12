Napoli-Lazio, Conte opta per la pizza a domicilio: il gusto scelto dal mister | FOTO

Il Napoli non ha fatto ritiro pre gara per la sfida di questa sera contro la Lazio. La squadra si ritroverà questa mattina per svolgere la rifinitura. Antonio Conte si è fatto immortalare a casa sua con una pizza.

L'allenatore del Napoli - come riportato online da Il Mattino - ha ordinato a casa una “Jonny Pummarola” da Johnny Take Ue al Corso Vittorio Emanuele. Pomodorini gialli, pomodorini rossi, Mozzarella di Bufala Campana Dop, caciocavallo, olio evo. Questi gli ingredienti della pizza che gli è stata consegnata direttamente dal patron Giovanni Kahn della Corte, che aveva ospitato già Conte in diverse occasioni nel suo locale.

In allegato lo sctatto pubblicato online da Il Mattino.