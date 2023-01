Napoli, la trasferta di Milano con l'Inter resta tabù: c'è un dato preoccupante sui gol fatti

Notizie Napoli calcio. L'Inter a Milano resta indigesta al Napoli: per gli azzurri è arrivata la prima sconfitta stagionale in campionato, ancora una volta contro l'Inter che a gennaio si dimostra la bestia nera della squadra di De Laurentiis (tre sconfitte su tre nella prima gara del nuovo anno).

Napoli, statistica preoccupante contro l'Inter

Non solo la sconfitta, ma il Napoli a San Siro sponda nerazzurra non segna praticamente mai: fatta eccezione per il 3-2 della scorsa stagione (comunque con un ko), negli altri cinque precedenti il Napoli non ha mai fatto gol all'Inter fuori casa. Esclusa la Coppa Italia (0-1 nel 2020), per ritrovare una marcatura azzurra a San Siro bisogna ritornare al 2017 (sempre 0-1, gol di Callejon).