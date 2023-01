Nella conferenza stampa post-partita di Inter-Napoli 1-0, all'allenatore Luciano Spalletti è stato chiesto di raccontare la reazione della squadra alla sconfitta rimediata stasera.

Spalletti ha risposto così: "Quando si perde l'umore della squadra non è mai dei migliori, nello spogliatoio si parla di situazioni successe in campo in maniera corretta e poi ci si dispiace di aver perso. Per quello che si è visto poteva anche essere gestita meglio".