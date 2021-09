Ultimissime calcio Napoli - Radunata di motorini all'esterno dell'hotel della Juve in Corso Vittorio Emanuele a Napoli, azione di disturbo dei tantissimi tifosi napoletano che si sono ritrovati sul corso per infastidire i bianconeri da poco arrivati in hotel.

Arrivo Juve a Napoli video

VIDEO - Arrivo Juve, l'accoglienza dei tifosi napoletani

Clicca su play per guardare il video postato da Gianni Simioli: