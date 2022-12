Napoli-Juve Stabia: risultato finale svelato e il numero di gol, hanno giocato 100 minuti

Allenamento Napoli-Juve Stabia a Castel Volturno. Si è concluso poco prima di ora di pranzo l'allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia, che il tecnico degli stabiesi ha definito in diretta radio una vera e propria amichevole.

Napoli-Juve Stabia: risultato e gol

Ecco le parole di Colucci a Radio CRC in cui racconta il risultato e descrive le modalità di questo allenamento:

Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia, a Radio CRC: “Abbiamo appena finito l’amichevole terminata 5-1 o 6-1, non ricordo. È stata un’amichevole intensa con due tempi da 50 minuti per dare più minutaggio e intensità in attesa della ripresa del campionato. Mi è sembrato il solito Napoli, con fraseggi e giocate tra le linee. Mi hanno colpito un po’ tutti, hanno giocato bene. Kvaratskhelia stava bene, ha fatto degli spunti.