Allenamento Napoli-Juve Stabia: le prime immagini di Mazzarri con Osimhen! Prove di 4-3-3, presente De Laurentiis | FOTOGALLERY

Allo SSC Napoli Konami Training Center la S.S. Juve Stabia ha svolto una seduta di allenamento congiunto con i campioni d’Italia della SSC Napoli. Dopo una fase di riscaldamento iniziale, si è svolto lavoro tecnico-tattico e una serie di partitine a tutto campo.

Prime prove di 4-3-3 per il nuovo allenatore del Napoli Walter Mazzarri, che ha incontrato per la prima volta l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, che non ha preso parte all'allenamento. Presente anche il presidente De Laurentiis.

In allegato la fotogallery dal sito della Juve Stabia.