Napoli-Juve, nessun divieto ma maggiori controlli: la decisione dell'Osservatorio

Napoli-Juventus, l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale ha deciso: nessun divieto di trasferta per i tifosi juventini residenti in Piemonte e nel resto d'Italia. A tutti sarà concesso di acquistare i biglietti della partita nel settore ospiti e di raggiungere lo stadio Maradona, nonostante gli scontri tra napoletani e romanisti di domenica scorsa.

Nessun divieto, dunque, ma maggiori controlli. Secondo quanto emerso dalla riunione di oggi, ci sarà un "aumento di controlli delle forze dell'ordine con servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un'adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio". Queste le indicazioni del Ministero dell'Interno e del ministro Marco Piantedosi.

Le stesse misure saranno adottate per Juventus-Atalanta e Como-Pisa, due partite ritenute a rischio.