Napoli Juve 2-1, festa rovinata. Brutta sorpresa per i tifosi napoletani che dopo la partita hanno dovuto fare i conti con un violento temporale che si è scatenato sulla città di Napoli. I tantissimi tifosi non hanno potuto festeggiare a dovere la vittoria contro la Juventus perché la pioggia allo stadio Maradona è stata fortissima, così come il vento.

