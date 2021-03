Napoli, Infortunio Rrahmani: fuori un paio di settimane, Manolas e Lozano a casa per motivi precauzionali

Napoli - Infortunio Amir Rrahmani, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni. Come riportato da Repubblica, Gattuso deve fare i conti con l'emerenza in difesa a causa degli infortuni, dove si sono fermati anche Manolas e Rrahmani dopo Lozano. Il difensore kosovaro è stato tradito da un problema muscolare e resterà fuori come minimo un paio di settimane. Il suo compagno di reparto greco e l’attaccante messicano sono stati al contrario lasciati a casa per motivi precauzionali dopo i rispettivi infortuni e il loro rientro è slittato dunque alla trasferta di domenica prossima all’Olimpico, contro la Roma. La dolorosa decisione è stata presa dopo un consulto tra Gattuso, lo staff medico e i diretti interessati, che alla fine non son saliti sul volo charter che nel pomeriggio di ieri ha portato in Lombardia gli azzurri, coi giovani Costanzo e Cioffi aggregati al volo al gruppo.