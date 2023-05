Napoli in trasferta a Udine, il programma del viaggio degli azzurri

Il Napoli è pronto ad affrontare la trasferta più importante della stagione. A Udine infatti può arrivare l'artmetica certezza della vittoria dello Scudetto, il 3° della storia degli azzurri. La squadra di Spalletti dovrà seguire un programma di trasferta un po' diverso dal solito, prolungando la permanenza in Friuli per motivi di ordine pubblico.

Mercoledì 3 maggio, Spalletti parlerà in conferenza stampa alle 12:30. Alle 18 è prevista la partenza degli azzurri da Capodichino in aereo charter con destinazione Trieste. Da li, immediato trasferimento all'hotel che sarà la sede del ritiro degli azzurri, lo stesso scelto ogni anno per le trasferte in terra friulana. Una volta giunti sul posto, la squadra di Spalletti si siederà a cena e seguirà ovviamente Lazio-Sassuolo, con l'eventualità che in caso di mancata vittoria dei biancocelesti si possa già festeggiare lo Scudetto in albergo.

Dopo la partita della Dacia Arena il Napoli resterà a Udine trascorrendo li la notte, partendo poi alla volta di Napoli venerdì nel primo pomeriggio.