Napoli in partenza per Firenze, azzurri concentrati: Insigne e Mertens blindatissimi, Verdi e Edo De Laurentiis se la ridono [VIDEO CN24]

Il Napoli si prepara a partire in treno per Firenze dove, domani sera alle ore 20.45, affronterà la Fiorentina nell'esordio stagionale in campionato. Il gruppo azzurro è arrivato in questi minuti alla Stazione Centrale, scortato dalle forze dell'ordine: la compagine di Ancelotti è apparsa molto concentrata in vista della sfida, con Lorenzo Insigne e Dries Mertens blindatissimi. Presente anche il ds Cristiano Giuntoli, mentre Simone Verdi ed il vice presidente Edo De Laurentiis scherzano tra di loro a testimonianza del clima sereno all'interno del clan partenopeo. La squadra è arrivata in stazione alle 15.45, con la partenza avvenuta in perfetto orario alle 16.00 dal binario 21.

