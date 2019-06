Si è fermata alle semifinali l'avventura dell'Under 17 del Napoli nei play off scudetto di categoria. Gli azzurrini, infatti, sono stati battuti per 2-1 della Roma in virtù delle reti di Bove e di Cervo, nel mezzo dei quali c'era stato il gol del momentaneo pareggio di D'Agostino. I giallorossi raggiungono così in finale l'Inter.