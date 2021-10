Il Mattino - Napoli in gol da 33 partite consecutive in Serie A: una serie iniziata con Napoli-Torino della scorsa stagione

Super attacco del Napoli che cerca la partita numero 34 in gol. Perché la squadra di Spalletti è dalla scorsa stagione che segna senza fermarsi. Infatti, come rivelato da Il Mattino il Napoli è in serie positiva da quasi un campionato intero.

Napoli in gol da 33 partite

Osimhen titolare contro il Torino per provare a mandare il Napoli ancora in gol. Napoli che va in gol da 33 partite consecutive in campionato: serie cominciata proprio dalla partita della scorsa stagione al Maradona contro il Torino, finita 1-1 con la rete del pari negli ultimissimi istanti di Insigne.

