Napoli-Genoa: biglietti a prezzi speciali per costruire un colpo d'occhio al Maradona

Napoli - Prezzi Napoli Genoa, la società cerca un colpo d'occhio allo stadio Maradona per la partita di Serie A, l'ultima di stagione in casa.

Il Napoli lavora anche per l’ultima gara interna di domenica 15 maggio contro il Genoa, con lo scopo di costruire un bel colpo d’occhio al Maradona. Ci sarà un’iniziativa speciale: i tifosi, che acquisteranno i biglietti nei settori Tribuna Posillipo e Nisida, nelle giornate di lunedì e martedì in alcuni punti vendita potranno prendere un altro tagliando per un amico, godendo di una tariffa scontata del 50%. Gli under 14 potranno accedere gratuitamente, ogni maggiorenne potrà portare un bambino a condizione che ci sia un grado di parentela almeno di quarto grado.