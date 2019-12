Napoli-Genk, tributo a Reja e Hamsik sui maxischermi del San Paolo

Emergono altri particolari sulla serata di gala organizzata dal Napoli in occasione del match di martedì in Champions contro il Genk. Per l’occasione ci sarà il tributo del San Paolo per Marek Hamsik ed Edy Reja. Il club azzurro ha organizzato una sorta di omaggio per il capitano, ceduto nel febbraio scorso ai cinesi del Dalian. I maxischermi del San Paolo verranno proiettate le immagini più significative delle avventure dello slovacco e del tecnico goriziano, domani alla Dacia Arena per seguire il Napoli di Ancelotti. I video verranno accompagnati da testi che ricorderanno quanto Hamsik e Reja siano stati importati per il club di De Laurentiis.