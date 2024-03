Napoli di Spalletti o Inter di Inzaghi, chi è la più forte? Sul web è scontro

Napoli - Il Napoli di Luciano Spalletti o l'Inter di Simone Inzaghi, quale squadra in Italia ha dimostrato di essere più forte in questi anni? Sul web è scontro tra tifosi delle due fazioni, ma anche tanti altri si inseriscono.

Si parla tanto di quello che è stato lo scudetto vinto dal Napoli di Spalletti la scorsa stagione e di quello che si appresa a vincere l'Inter di Inzaghi quest'anno. Ci sono stati dei confronti da partre dei tifosi sui social che si sono confrontati sulle forze delle due squadre.

Napoli e Inter

Due top club che in Italia hanno dominato il campionato, probabilmente il Napoli già da prima rispetto all'Inter che a fine mese di gennaio ha avuto un vantaggio sulla Juve dallo scontro diretto in poi, mentre gli azzurri già tra dicembre e gennaio avevano messo un punto definitivo sul campionato.

Meglio il Napoli di Spalletti o l'Inter di Inzaghi: il confronto

A suon di vittorie e gol segnati che Napoli e Inter trascinati da Spalletti e Inzaghi hanno dominato le ultime due stagioni in Italia con il campionato di Serie A che non è quasi mai stato combattuto. I tifosi sui social da settimane si scontrano per decretare la squadra più forte, ma ad oggi resta difficile fare un paragone. Di sicuro lo strapotere fisico dell'Inter di Inzaghi e la fase difensiva sono sotto gli occhi di tutti, ma il bel gioco del Napoli di Spalletti sembra irripetibile ad oggi. Inoltre, non ci sono state così tante polemiche sugli arbitri e Var lo scorso anno per il Napoli di Spalletti come accaduto, invece, quest'anno per l'Inter di Inzaghi.