Napoli, da 0-2 a 3-2: non succedeva da 80 anni! L'ultima volta era il 1942

Empoli Napoli 3-2: gli azzurri si fanno rimontare il doppio vantaggio guadagnato grazie ai gol di Dries Mertens e Lorenzo Insigne. In soli otto minuti l'Empoli disegna una rimonta incredibile che capovolge il risultato parziale di 0-2 allo stadio Castellani. Il Napoli ne esce con le ossa rotte, umiliato da una squadra che non vinceva una partita nel campionato di Serie A dallo scorso dicembre 2021, proprio contro il Napoli allo stadio Maradona. Eppure c'è di peggio, perché scavando negli almanacchi della SSC Napoli, si fa davvero fatica a trovare una sconfitta di questo tipo.

Non succedeva da 80 anni

Non succedeva da ottanta anni che il Napoli perdesse una partita dopo essere passato in vantaggio di due gol. L'ultima volta era successo addirittura nel 1942, più precisamente il 22 marzo, in occasione della partita Torino-Napoli, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 1941-1942. C'era Antonio Vojak sulla panchina del Napoli e alla fine quel Napoli finì per retrocedere in Serie B perdendo l'ultima partita di campionato contro il Genoa.

A Torino il Napoli era passato in vantaggio addirittura di tre gol. Nel primo tempo, dunque, il tabellino di Torino-Napoli riportava uno 0-3, poi accade il tracollo: quel Torino rimontò la partita e segnò addirittura cinque gol, portando il risultato sul 5-3 finale. Torino-Napoli del 1941, da 0-3 a 5-3: mai più da quel giorno il Napoli subì una rimonta così grave, fino al 24 aprile 2022, 80 anni dopo, con Empoli-Napoli che passa da 0-2 a 3-2.