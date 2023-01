Allerta meteo, Napoli-Cremonese a rischio rinvio! Si attende la decisione: i dettagli

Notizie Napoli. Il maltempo sta mettendo in ginocchio Napoli e la Campania, con diversi disagi in città per la pioggia ed il forte vento. Per questo motivo il Comune ha annunciato che l'allerta meteo è stata prolungata anche per domani.

Napoli meteo, Cremonese rischio rinvio

Anche Napoli-Cremonese di Coppa Italia, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Maradona, potrebbe essere a rischio rinvio a causa del maltempo. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

L'allerta meteo agita la vigilia di Napoli-Cremonese. In queste ore, Lega calcio e autorità cittadine stanno valutando l'ipotesi, clamorosa, di rinvio del match di questa sera in vista del possibile peggioramento del tempo. La Protezione Civile, sia oggi che domani, ha disposto un'allerta arancione. In ogni caso, la decisione definitiva verrà presa attorno alle 17,30, dopo un ulteriore vertice tra il Napoli, la Cremonese, prefettura e delegati della Lega Calcio.