Napoli, conferme sullo staff di Spalletti: Marco Domenichini resta il vice come all'Inter, Baldini e Pane collaboratori tecnici, Martusciello non lo segue

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Giovanni Martusciello non segue come fatto con l'Inter a Luciano Spalletti a Napoli. Confermati nello staff Daniele Baldini e Alessandro Pane come collaboratori tecnici".

Il vice allenatore sarà lo storico Marco Domenichini, come confermato da Kiss Kiss Napoli, anche se lo stesso Domenichini era il vice di Spalletti anche all'Inter, con Martusciello che svolgeva il ruolo di collaboratore tecnico.