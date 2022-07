Napoli, calciatori a riposo dopo Dimaro mentre Ostigard si allenerà a Castel Volturno: il programma

Gli azzurri di Spalletti stamane hanno svolto l’ultimo allenamento, il primo per Leo Ostigard dopo il lavoro in palestra e la presentazione di ieri pomeriggio in Teatro. È il secondo calciatore norvegese della storia del Napoli dopo Steinar Nilsen e ieri ha avuto la spinta di un campione come Haaland, compagno di Nazionale, che sui social ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Napoli: “Prendetevi cura di lui, è un bravo ragazzo”.

Il difensore norvegese ha svolto lavoro d’attivazione, poi tecnico, partecipando alla partitella a campo ridotto vinta dalla squadra dei “fucsia”. Sono i primi giorni di scuola per Ostigard, che in questi giorni s’allenerà a Castel Volturno mentre la squadra godrà di un po’ di riposo.

L’ex Genoa dovrà tuffarsi in un focus tattico sui movimenti per calarsi nelle richieste di Spalletti, stamane si è trattenuto di più in campo per un colloquio con Daniele Baldini, collaboratore storico dell’allenatore del Napoli. Lo comunica la Nicer con un comunicato.