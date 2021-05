Napoli-Cagliari, le ultime di formazione di Tmw: Osimhen in vantaggio su Mertens! Joao Pedro dalla panchina

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Cagliari, gara in programma per domenica alle ore 15.00 allo Stadio Diego Armando Maradona secondo i colleghi di Tuttomercatoweb. In avanti per Gattuso a quanto pare ci sarà ancora Osimhen, mentre va verso l'esclusione nel Cagliari Joao Pedro.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Simeone, Pavoletti.