Napoli-Cagliari, ecco i cupolini volati nella copertura dei Distinti | FOTO

Napoli-Cagliari inizierà alle ore 18:30 a causa dei problemi di ordine pubblico derivati dall'apertura tardiva dei cancelli all'esterno del Maradona per far transitare i tifosi sugli spalti. A causa del forte vento infatti, molti cupolini sulla tettoia dello stadio sono volati via, rendendo necessario quindi un sopralluogo all'interno dello stadio che doveva essere vuoto in questo frangente. Clicca su foto allegate per vedere le immagini dei cupolini mancanti sulla copertura scattate da NapoliMagazine: