Napoli-Bologna, le probabili formazioni di TMW: Insigne torna titolare, coppia d'attacco Mertens-Lozano

Dopo le tra giorni di coppe che ha sorriso alle nostre squadre la Serie A è pronta per tornare in campo per quella che sarà la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte domani con la sfida tra Brescia e Atalanta, fino ad arrivare al Monday Night tra il Cagliari e la Sampdoria.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo il Liverpool è il momento per il Napoli di rituffarsi sul campionato, con Carlo Ancelotti che valuta la formazione migliore per la sfida al Bologna. Diversi problemi per il tecnico, alle prese con un Milik che pare difficilmente recuperabile e un Mario Rui ancora non al meglio. Nel 4-4-2 partenopeo spazio dunque a Meret tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Luperto (in vantaggio nel ballottaggio con Hysaj). A centrocampo Callejon a destra, Allan e Zielinski al centro (attenzione però alle quotazioni in risalita di Elmas) con Insigne a sinistra ed attacco composto da Mertens e Lozano.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il rientro di Danilo e Bani dopo la squalifica permetterà a Mihajlovic di ritrovare i due centrali titolari del periodo. Davanti a Skorupski, dunque, la coppia vista fino a Parma con a destra Tomiyasu e a sinistra Krejci. In mezzo qualche dubbio su Medel che però dovrebbe farcela: Poli accanto a lui e Dzemaili sulla trequarti è l’ipotesi più probabile. Trio offensivo Orsolini-Palacio-Sansone verso la conferma.