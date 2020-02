Napoli-Barcellona, ultime Sky: Gattuso sceglie chi mandare in tribuna, confermato Fabian

Ultime notizie Napoli. Si avvicina il fischio d'inizio di Napoli-Barcellona, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Restano gli ultimi dubbi di formazione da ambo le parti, ma sia Gattuso che Quique Setien sembrano avere le idee chiare sui ventidue che daranno il via alla sfida del San Paolo.

Napoli-Barcellona, ultime di formazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo stesso Gattuso avrebbe scelto i giocatori azzurri che si accomoderanno in tribuna questa sera (in panchina possono esserci solo 7 giocatori): si tratta di Hirving Lozano, Stanislav Lobotka e Orestis Karnezis. In mediana spazio ancora a Fabian con Demme e Zielinski, mentre in attacco è confermato il tridente leggero con Callejon, Insigne e Mertens. Dall'altra parte ci sarà ovviamente Leo Messi a guidare l'attacco dei balugrana, con La Pulce che dovrebbe essere affiancata da Antoine Griezmann e Arturo Vidal, con il cileno ex Juve leggermente più arretrato alle spalle del duo d'attacco (con Ansu Fati inizialmente in panchina). Di seguito ecco le probabili formazioni secondo l'emittente satellitare:

: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Vidal.