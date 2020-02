Napoli-Barcellona, il programma completo della vigilia: orari conferenze ed allenamenti aperti ai media

Ultime notizie calcio Napoli - Martedì al San Paolo si scriverà una pagina importante della storia, recente e non solo, del Napoli. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, infatti, affronteranno in casa in un match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League i fenomeni del Barcellona, guidati dalla stella più brillante del firmamento calcistico, vale a dire Lionel Messi. Di seguito il programma completo della vigilia (lunedì), con gli orari sia delle conferenze dei due tecnici, Gattuso e Quique Setien, che degli allenamenti a porte aperte per i media (solo per i primi 15 minuti).

Napoli-Barcellona, il programma completo della vigilia

Conferenza stampa Napoli ore 12.00;

Allenamento del Napoli aperto ai media per i primi 15' ore 15.10;

Conferenza stampa Barcellona ore 18.15;

Allenamento del Barcellona aperto ai media per i primi 15' ore 18.15.