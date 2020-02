Napoli-Barcellona, cresce l'attesa: tifosi ancora presenti all'esterno dell'albergo dei catalani [FOTO CN24]

Ultimissime notizie calcio Napoli - Cresce l'attesaper la grande sfida di domani. In città non si parla d'altro, con tutti i tifosi azzurri che non vedono l'ora di ammirare l'arrivo di Lionel Messi e compagni sul manto erboso del San Paolo. A conferma di ciò c'è il fatto che ancora adesso ci sono circa una trentina di appassionati presenti all'esterno dell'albergo in cui alloggia la squadra allenata da Quique Setien. Molti, sul marciapiede di fronte, guardano verso l'altro in attesa di vedere qualche calciatore del club catalano affacciato alla finestra della propria camera. Presenti, ovviamente, le forze dell'ordine con il cordone della Polizia che resterà, per così dire, operativo per tutta la notta per ragioni di sicurezza.

Tifosi Napoli Barcellona