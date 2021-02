ULTIM'ORA SKY - Napoli-Atalanta, confermato il 3-4-3 con Gattuso che lascia fuori Zielinski! Ospina fra i pali, Gasperini con questi 11 [GRAFICO FORMAZIONE]

Ultimissime formazioni Napoli-Atalanta - Semifinale d'andata valida per la Coppa Italia, allo stadio Maradona ore 20.45 si affrontano la squadra di Gennaro Gattuso e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Il mister degli azzurri si avvicina al 3-4-3.

Massimo Ugolini, inviato dall'esterno dello stadio, ha parlato ai microfoni di SKY Sport 24 dando le ultime di formazione su Napoli-Atalanta:

"Ore decisive per il futuro del Napoli. Un Napoli profondamente diverso, Gattuso schiera un 3-4-3 con Manolas, Koulibaly e Maksimovic nella difesa a 3. Due tra Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, con Bakayoko e Demme sulla mediana. Davanti, Politano e Insigne con Lozano falso nueve. Per Gasperini, in campo i titolarissimi".